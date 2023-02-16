Силовики обнаружили западные брошюры о разжигании ненависти к России в ЛНР

Агентство США по международному развитию распространяло ложную информацию о ситуации на Украине.

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Спецназовцы обнаружили в Луганской Народной Республике свежие доказательства системной работы западных структур по дестабилизации ситуации на востоке Украины с 2014 по 2022 год. Конкретно речь идет об Агентстве США по международному развитию (USAID).

В силовой структуре отметили, что организация распространяла материалы, которые транслировали ложные сведения о происходящем на Украине. Более того, материалы разжигали ненависть по отношению к России.

«В частности, дискредитирующая Россию информация содержится в учебных пособиях для руководителей местного самоуправления, составленных USAID. Активность американского агентства в ЛНР подтвердили в местной администрации», - говорится в сообщении Росгвардии в Telegram.

Ранее росгвардейцы ликвидировали украинские боеприпасы, найденные под Лисичанском. Специалисты ликвидировали боеприпасы накладным зарядом.