За более чем 7 месяцев в Ростовскую область въехали почти 4 миллиона жителей ЛДНР

Из этих почти четырех миллионов человек 580 тысяч - дети.

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За семь месяцев и 17 дней минувшего года - с 18 февраля по 5 октября - на территорию Ростовской области въехали порядка четырех миллионов граждан ЛДНР. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«С 18 февраля по 5 октября 2022 года въехали через границу Ростовской области почти 4 миллиона человек, в том числе около 580 тысяч детей», - рассказал он РИА Новости.

Голубев добавил, что подсчет въезжающих граждан прекращен 5 октября по причине принятия в состав России Луганской и Донецкой народных республик.

Напомним, 21 февраля 2022 года глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республики. Тогда Денис Пушилин подчеркнул, что жители Донбасса ощущают себя русскими по духу и их главная цель - интеграция с Россией.

До этого, 18 февраля, Пушилин объявил о временном выезде населения республики в Россию. Он сообщил, что организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию - в Ростовскую область. В первую очередь эвакуации подлежали женщины, дети и люди пожилого возраста.