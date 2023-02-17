США признали, что сбитый аэростат КНР не смог собрать много разведданных

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Вашингтон по-прежнему расценивает как шпионаж и сбор разведданных появление китайского аэростата в воздушном пространстве США и «успокаивает» налогоплательщиков тем, что зонд сбили вовремя и без последствий для американской национальной безопасности и экономики. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Я уже отреагировал на критику, когда она звучала по данному поводу. Ни один американец в небе не пострадал. Ни один американский гражданин на земле не пострадал. Никакого значительного количества разведданных китайскому аэростату собрать не удалось», - приводит РИА Новости слова Кирби.

Накануне Байден заявил, что не намерен извиняться перед Китаем за сбитый аэростат.



Ранее сообщалось, что американские ВВС сбили китайский зонд, заподозрив, что КНР с его помощью ведет разведывательную деятельность в воздушном пространстве США. Вслед за этой атакой последовала серия ударов по различным летательным объектам в небе США, которую уже называют нашествием пришельцев.