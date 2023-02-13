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В США назвали несколько версий появления очередного летательного аппарата

Дария Сенникова
Ирина Елагина
22:19 13.02.2023
В Пентагоне резкое увеличение обнаруженных летательных объектов связывают с усилением настроек радаров.
© Видео: ТК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Мировая общественность гадает, что за очередной неопознанный объект ВВС США сбили над Северной Америкой. Аппарат восьмиугольной формы на этот раз появился над озером Гурон в Мичигане. Он летел на высоте примерно 6 тысяч метров. И как утверждают в американском командовании, угрожал гражданским судам. Было принято решение его уничтожить. И это уже четвертое подобное происшествие в этом месяце. Откуда берутся незваные гости и какие цели преследуют? - в версиях, вплоть до самых невероятных, разбиралась Дария Сенникова.

В небе над озером Гурон в Мичигане, планирует очередной, сбитый американскими летчиками НЛО. Американские военные и политики еще сами не понимают, что это было. Официальные лица подчеркивают конкретика будет только после изучения обломков. То есть нескоро. Ведь поиски будут вести после того, как по неустановленному объекту, напоминающему по форме восьмиугольник, попали ракетой из истребителя, и он рухнул в одно из крупнейших озер в США. Причем, в Пентагоне всерьез рассматривают версию внеземного происхождения. Запись разговора главы командования воздушно-космической обороны Северной Америки с журналистами передает канал Фокс.

«Поскольку вы пока не можете точно сказать, что это за объекты, которые сбиваются нами в небе, возникает вопрос – вы уже исключили вариант с пришельцами, представителями внеземных цивилизацией? И если да, то на основании чего? Этот вопрос сейчас интересует всех», - спрашивает Хелин Купер, корреспондент New York Times.

«Спасибо за вопрос. На данном этапе мы никаких вариантов не исключаем и продолжаем оценивать все потенциальные угрозы, поступающие в адрес Северной Америки, с целью их идентификации», - ответил Глен Ванхерк, глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки и Северного командования ВС США.

В Пентагоне считают, что сбитый над Гуроном по распоряжению президента Байдена объект, похож на тот, что парил над Монтаной в начале месяца - недалеко от военной базы с ядерным оружием.

Аэростат с неизвестным оборудованием внутри тоже сбивали с помощью истребителя. Потом американские и канадские военные уничтожили еще пару объектов: над Аляской и Канадой. После первого инцидента с летающим шаром, который власти США тут же заподозрили в шпионаже, Пентагон перенастроил радары.

«Мы более внимательно изучили наше воздушное пространство на этих высотах, в том числе, усилили настройки нашего радара. Отчасти это объясняет количество обнаруженных нами летательных объектов», - говорит Мелисса Далтон, помощник министра обороны США по Западному полушарию.

В сенате США уже потребовали от Байдена дать развернутое объяснение по сбитым объектам. Наравне с версией о вмешательстве НЛО, Белый дом выпячивает и тему китайского шпионажа. Первый объект в небе над Штатами оказался метеорологическим зондом из Пекина, который отклонился от курса из-за ветра. Китай это почти сразу признал.

Но Соединенные Штаты не успокоились - называя происходящее нарушением суверенитета США, намеренно ухудшая отношения с КНР. И вот накануне неизвестный объект появился в небе над одной из китайских провинций.

«Соединенные Штаты вполне заслуживают звания страны привыкшей к шпионажу и слежке. Только в прошлом году американские воздушные шары совершали незаконные полеты над воздушным пространством Китая десятки раз без одобрения китайских властей. Для начала, подумайте о себе и своем поведении, прежде чем клеветать, порочить и противодействовать другим странам», - заявил Ван Вэньбинь официальный представитель МИД Китая.

Тем временем, в Конгрессе уже выдвинули версию, что активность Белого дома, как и паника вокруг НЛО объясняются очевидной медлительностью Байдена в самом начале. Именно это стало новым поводом для критики американских властей. От которой Белый дом теперь долго не отделается.

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