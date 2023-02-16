Байден не намерен приносить извинения Китаю за решение сбить аэростат

Байден рассказал, о чем собирается поговорить с президентом КНР.

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Президент США Джо Байден рассказал журналистам, о чем готов поговорить с главой КНР Си Цзиньпином.

«Я ожидаю разговора с президентом Си, надеюсь, добраться до сути случившегося. Но я не буду извиняться за сбитый шар», - приводит слова Байдена ТАСС.

По словам американского лидера, США воспринимает Китай как достойного соперника, и хочет «соперничать, а не конфликтовать».

«Мы не ищем новой холодной войны», - подчеркнул Байден.

Байден дал понять, что ситуация со сбитым китайским аэростатом обсуждается на уровне посольств.

«Наши дипломаты продолжат взаимодействие, и я останусь на связи с президентом Си. Мы продолжим взаимодействие с Китаем, как делали это в последние две недели», - заключил американский лидер.

Напомним, что США сбили китайский зонд, приняв его за шпионский спутник, а затем в течение нескольких дней поразили еще несколько летальных аппаратов в своем воздушном пространстве. Последний случай был связан с ликвидацией аппарата восьмиугольной формы над озером Гурон в Мичигане, летевшего примерно на высоте 6 тысяч метров.

В Пентагоне связывают резкое увеличение обнаруженных летательных объектов с усилением настроек радаров, но не исключают и версии пришельцев и шпионажа.