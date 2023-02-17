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В Турции увеличилось число погибших при землетрясении до 38 044

Марина Крижановская
00:59 17.02.2023
Разрушительное землетрясение произошло утром 6 февраля на юго-востоке страны.
В Турции увеличилось число погибших при землетрясении до 38 044
© Фото: Cem Bakirci Keystone Press Agency Globallookpress
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В Турции объявили обновленные данные о количестве жертв землетрясения. К настоящему времени их число увеличилось до 38 044 человек.

Вечером 14 февраля президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число жертв землетрясений в Турции достигло 35 418 человек. Вместе с тем, он пожелал исцеления 105 505 раненым, которые были спасены.

Также ранее приводилась информация о массовых задержаниях в Турции возводивших здания подрядчиков. Строительные подрядчики, скрываясь от ареста, пытаются сбежать из страны.

Так, в Стамбуле был задержан владелец компании, построивший многоквартирный дом в Кахраманмараше. В результате землетрясения этот дом сровнялся с землей, а расположенные по соседству здания выстояли.

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