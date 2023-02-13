Власти Турции заявили, что пострадавший от землетрясения город Нурдагы будет снесен и отстроен заново

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Власти Турции приняли решение о сносе всех зданий и строений в разрушенном землетрясением городе Нурдагы и возведении, по сути, нового мегаполиса. Соответствующее заявление сделал губернатор Ширнака Осман Билгин. Об этом сообщает турецкая газета BirGün.

«Губернатор объявил, что район Газиантепа Нурдагы, сильно пострадавший от двух землетрясений, эпицентром которых был Кахраманмараш, будет полностью снесен и восстановлен», - пишет издание.

По данным телеканал NTV, город будет «снесен на 100%» и «построен заново».

Осман Билгин подчеркнул, что решение о восстановлении пострадавшего города принято на государственном уровне.

«У нас есть задание, город будет восстановлен», - подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате страшного землетрясения на юго-востоке Турции и севере Сирии превысило 31 тысячу человек. На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы с участием 35 тысяч сотрудников спасательных служб.