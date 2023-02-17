Три пути для «Крепкого орешка»: невролог Мхитарян о формах заболевания Брюса Уиллиса

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Старший научный сотрудник отдела неврологии и клинической нейрофизиологии МГМУ имени Сеченова Элен Мхитарян в беседе со «Звездой» рассказала о нескольких формах заболевания, с которым столкнулся американский актер Брюс Уиллис.

Напомним, звезде голливудских боевиков диагностировали лобно-височную деменцию. Его семья сообщила, что состояние актера ухудшается.

«Это болезнь, которая приводит впоследствии к деменции. В зависимости от форм проявления разные. Есть один вид, при котором человеку становится совсем все равно, он перестает что-либо делать - есть, двигаться, становится апатичным», - рассказывает специалист.

По словам эксперта, существует также речевая форма заболевания. При такой, согласно ее словам, страдающий недугом просто перестает разговаривать.

Еще одной формой заболевания ЛВД является поведенческая. При такой форме у человека резко меняется поведение и он начинает делать несвойственные для себя вещи.

Ранее сообщалось, что Брюс Уиллис завершил свою карьеру. Актер покинул сферу кино из-за афазии - болезни, влияющей на способность говорить, читать и писать.