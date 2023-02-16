В стране и мире Семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера прогрессирует лобно-височная деменция Анастасия Бобылева Актер завершил карьеру почти год назад из-за другой болезни, теперь же ему поставили новый диагноз. © Фото: David Lobel ZUMAPRESS.com Globallookpress Читайте нас на: У американского актера Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию. Об этом сообщила его семья, опубликовав соответствующее заявление на сайте Ассоциации лобно-височной дегенерации. «К сожалению, проблемы с общением - лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс. ЛВД - жестокая болезнь, о которой многие из нас никогда не слышали, она может поразить любого», - говорится в заявлении. Отмечается, что состояние актера ухудшается. Ранее сообщалось о завершении карьеры Уиллиса. Он покинул сферу кино из-за афазии - болезни, влияющей на способность говорить, читать и писать. Экспертное мнение и аналитика