Брюс Уиллис завершает карьеру в кино из-за болезни

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Знаменитый американский актер Брюс Уиллис завершает свою карьеру в кино из-за болезни. Об этом говорится в заявлении семьи актера в соцсетях.

Сообщается, что 66-летнему актеру диагностировали афазию (расстройство, влияющее на способность говорить, читать и писать).

«Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы очень благодарны вам за вашу неизменную любовь, сострадание и поддержку. Как говорит Брюс: "Живите", и вместе мы планируем сделать именно это», - сказано в тексте заявления.

Ранее во время вручения церемонии премии «Оскар» американский актер и режиссер Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока. Причиной такого поступка стала неудачная шутка ведущего.