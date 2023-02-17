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Посла Нидерландов в России вызвали в МИД РФ

Игнат Далакян
15:58 17.02.2023
От посла Нидерландов в Москве российское внешнеполитическое ведомство потребовало пресечь попытки возложить на Россию трагедию с малайзийским боингом.
Посла Нидерландов в России вызвали в МИД РФ
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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В МИД РФ был вызван посол Нидерландов в Москве, от него потребовали пресечь попытки Гааги возложить на Российскую Федерацию трагедию с MH17. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Потребовали прекратить навязчивые попытки нидерландских властей безосновательно возложить на Российскую Федерацию ответственность за авиакатастрофу рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом 17 июля 2014 года», - говорится в сообщении ведомства.

В Министерстве иностранных дел России указали на политизированный характер работы Совместной следственной группы, которую возглавляет прокуратура Нидерландов. Согласно заявлению российского внешнеполитического ведомства, ССГ на протяжении восьми с половиной лет занималась «подгонкой доказательной базы» под уже заранее выбранную версию трагедии.

Ранее Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата четырех австрийских дипломатов в качестве ответной меры. Согласно заявлению МИД России, они обязаны покинуть территорию РФ до конца дня 23 февраля.

До этого сенатор Владимир Джабаров заявлял, что суд Гааги изначально хотел обвинить российскую сторону в катастрофе MH17. По словам политика, Россию даже не допустили для ознакомления со следственными материалами.

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