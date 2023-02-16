В МИД РФ заявили о высылке в качестве ответной меры четырех дипломатов Австрии

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Российская Федерация высылает четырех австрийских дипломатов в качестве ответной меры. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«В качестве ответной меры четыре сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации объявлены persona non grata. Им надлежит покинуть территорию страны до конца дня 23 февраля», - говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что подобный недружественный и ничем не обоснованный шаг наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям.

Кроме того, российская сторона обратила внимание вызванного в российское ведомство посла Австрии на возникающие сложности с оформлением виз для направляющихся в Вену официальных делегаций из России для участия в многосторонних мероприятиях. В МИД РФ отметили, что это противоречит обязательствам Австрии как места проведения международных встреч.

Ранее австрийские власти выслали несколько дипломатов из России по подозрению в шпионаже. В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что будут предприняты соответствующие ответные действия.