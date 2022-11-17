Джабаров заявил, что суд Гааги изначально хотел обвинить Россию в катастрофе MH-17

Сенатор заметил, что, если речь пойдет о моральном возмещении семьям погибших, то сделать это для голландцев будет очень сложно. Все потому, что российскую сторону не допустили для ознакомления с материалами расследования.

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Сенатор Владимир Джабаров заявил «Звезде», что вердикт Гаагского суда по катастрофе MH-17 был предопределен заранее - там изначально хотели обвинить во всем Россию.

«Иного решения быть не могло, там было заранее решено все, что виновата будет Россия. И причем Гаагский суд принял версию, которую выдвигали киевские власти. Вы помните, когда они публиковали фотографии "Бука" якобы который прибыл из России. Потом обратно. Все это оказалось фейком, но никого уже и не волновало. С самого начала было понятно, что главное - обвинить Россию. Так же, как сейчас украинские власти пытаются обвинить Россию в ракетном обстреле Польши - то же самое они сделали и тогда. Гаагский суд совершенно был готов для того, чтобы обвинить Россию, как они обвиняли ее во всех грехах», - заметил Джабаров.

Сенатор обратил внимание на заявление судьи Хендрика Стейнхейса, что его якобы не убедило экспертное заключение «Алмаз-Антея», где научно доказана невозможность причастности российского «Бука» к трагедии гражданского самолета.

«Я думаю, что надо спокойно к этому отнестись. На мой взгляд, решение ничтожно, что бы они там не говорили», - подчеркнул Владимир Джабаров.

Джабаров заметил, что, если речь пойдет о моральном возмещении семьям погибших, то сделать это для голландцев будет очень сложно. Все потому, что российскую сторону не допустили для ознакомления с материалами расследования. Сенатор выразил уверенность в том, что иски будут оспорены, а также в том, что цель изначально состояла в том, чтобы обвинить Россию в якобы преступлении против гражданского судна.

Ранее на заявления Гаагского суда отреагировали в министерстве иностранных дел России.