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УЕФА оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола на 20 тысяч евро

Игнат Далакян
15:09 17.02.2023
Болельщики из Украины выкрикивали неоднократно оскорбительные кричалки в адрес соперника во время матча.
УЕФА оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола на 20 тысяч евро
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Украинскую ассоциацию мини-футбола по итогам матча полуфинала чемпионата Европы 2022 года между сборными Российской Федерации и Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА.

Как передает ТАСС, в отчете Контрольно-дисциплинарной и этической инстанции УЕФА отметили, что Украинская ассоциация мини-футбола оштрафована на 20 тысяч евро за провокационные и оскорбительные высказывания в адрес российских игроков.

Чемпионат по мини-футболу проходил с 19 января по 6 февраля прошлого года в Нидерландах. Встреча российской команды с украинскими спортсменами 4 февраля 2022 года завершилась победой первых с результатом 3:2. По итогам чемпионата Россия оказалась на втором месте, уступив команде из Португалии. Украина уступила испанцам на встрече за третье место.

Ранее массовая драка между футболистами России и Украины произошла в турецком отеле. Потасовка произошла между ярославским ФК «Шинник», который находился на зимних сборах в Турции, и украинским «Минаем». Позднее российская команда сообщила, что принято решение сменить отель во избежание дальнейшего конфликта.

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