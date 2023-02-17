Песков заявил, что Путин во время послания будет защищен на должном уровне

Пресс-секретарь президента призвал заболевших не посещать мероприятие с целью безопасности окружающих.

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Во время послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию принимаются все меры санитарно-эпидемиологической безопасности, чтобы защитить российского лидера. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Он (Путин. - Прим. ред.) будет защищен на должном уровне. Если люди болеют, то нужно сидеть дома, болеть, это нормально. Гораздо хуже прийти больным и заражать», - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь также призвал соблюдать ответственность за свое здоровье и здоровье коллег.

Напомним, послание Федеральному собранию будет оглашено 21 февраля. Мероприятие пройдет в Гостином Дворе. На послание не будут приглашены представители СМИ недружественных стран.