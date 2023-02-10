Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля
Обращение главы государства к парламенту состоится в Гостином дворе.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил дату послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию.
«21 февраля президент Российской Федерации обратится к Федеральному собранию», - сказал он.
По словам представителя Кремля, обращение российского лидера к парламенту состоится в Гостином дворе.
На вопрос журналистом о том, на чем Путин планирует сфокусировать внимание в своем обращении, Песков заявил, что президент выдвинет на передний план текущую ситуацию.