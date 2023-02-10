В стране и мире Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля Анна Назайкина Обращение главы государства к парламенту состоится в Гостином дворе. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил дату послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию. «21 февраля президент Российской Федерации обратится к Федеральному собранию», - сказал он. По словам представителя Кремля, обращение российского лидера к парламенту состоится в Гостином дворе. На вопрос журналистом о том, на чем Путин планирует сфокусировать внимание в своем обращении, Песков заявил, что президент выдвинет на передний план текущую ситуацию. Экспертное мнение и аналитика