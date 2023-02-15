В стране и мире Песков: представителей недружественных стран не пригласят на послание Путина Алексей Курильченко Сотрудники зарубежных СМИ из недружественных стран будут работать, смотря прямую трансляцию послания. © Фото: Yevgeny Philippov, Global Look Press Читайте нас на: Сотрудников СМИ из недружественных стран не пригласят на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Что касается послания, то туда будут аккредитоваться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны. Зарубежные СМИ из недружественных стран мы не будем приглашать, они будут иметь возможность работать, смотря в прямом эфире трансляцию по любому каналу», - заявил Песков. Напомним, Путин огласит свое послание Федеральному собранию 21 февраля. Мероприятие состоится в Гостином Дворе. Особое внимание будет уделено текущей ситуации. Экспертное мнение и аналитика