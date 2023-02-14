В Турции начались массовые аресты возводивших здания подрядчиков

Общий ущерб от землетрясений в Турции оценивается в 80 миллионов долларов, и эта цифра, вероятно, еще будет расти.

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Этой ночью Анкара спала спокойно, даже не почувствовав землетрясение магнитудой в 2,5 балла. Однако когда точно могут произойти мощные подземные удары, ученые предсказать не могут. В крупных турецких городах последние 15 лет ведутся стихийные незаконные застройки, в первую очередь для того, чтобы расселить мигрантов, во вторую - чтобы заработать денег. И как показала практика, не все подрядчики ставили в приоритет безопасность зданий.

В пятизвездочной гостинице в Анталье вместе с семьей, выдавая себя за пострадавшего, прятался владелец фирмы, ответственной за строительство разрушенного дома в Хатае. Вот то, что осталось от одной из его элитных многоэтажек. Жилой многоквартирный дом рассыпался, похоронив под обломками сотни людей. Омар Джохар планировал сбежать из страны, но был задержан турецкой полицией.



После землетрясения власти Турции проверили больше 130 тысяч строений. Из них 7,5 тысячи обрушились или подлежат сносу. Строительные подрядчики, скрываясь от ареста, пытаются сбежать из страны. В Стамбуле задержан владелец компании, построивший многоквартирный дом в Кахраманмараше. В результате землетрясения этот дом сровнялся с землей, а расположенные по соседству здания выстояли.

Турецкое правительство периодически выдает строительные амнистии. Например, застройщик возвел десять этажей вместо разрешенных восьми, и за это никаких штрафов. И именно такие сертификаты получали застройщики домов в пострадавших регионах.

Кирпич крошится в пыль при малейшем сжатии - из таких и строили дома, экономя на безопасности. Но есть и образцовые постройки. В практически разрушенной провинции Хатай остался полностью невредимый город Эрзинь - заслуга мэра, все застройки он берет под свой личный контроль, и если в новом здании обнаруживают нарушения, его опечатывают и не передают в эксплуатацию.

«Нашему государству необходимо изменить мышление. В нашем обществе следующая ситуация: политики ожидают специальных привилегий от муниципалитетов. Пока наше общество не начнет следовать правилам, мы будем страдать. Мы должны быть страной, которая будет строить здания, отвечающие сейсмическим нормам», - сказал мэр района Эрзин в Хатае Оккеш Эльмасоглу.

Общий ущерб от последствий землетрясения оценивают в 60, а то и 80 миллиардов долларов. И эта цифра, вероятно, будет расти, пока не закончатся все профильные экспертизы. Тот же город Нурдах, который ранее показывала наша съемочная группа, решено снести - а это более 20 тысяч жителей, оставшихся без крова.

Временные лагеря, где размещают людей, не выдерживают нагрузки. Пострадавших бесплатно расселяют в гостиницах, свои двери открывают мечети и образовательные учреждения - школьников и студентов перевели на дистанционное обучение, чтобы на время предоставить эти здания нуждающимся.

«Мы будем размещать выживших в землетрясении в отелях, общежитиях и общественных гостевых домах в рамках специальной программы. Я объявляю о том, что для этих работ мы будем использовать общежития всех наших вузов. Поэтому сейчас мы в очередной раз закрываем наши университеты до летнего сезона», - сказал турецкий президент.

Но эта мера вряд ли полностью решит проблему с расселением - уцелевшие здания все еще обследуют. Тысячи уже отдают под снос. А значит, количество людей, которым срочно нужна крыша над головой, будет расти.