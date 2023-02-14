Эрдоган заявил, что число жертв землетрясений в Турции достигло 35 418 человек

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число жертв землетрясений в стране достигло 35 418 человек. Об этом турецкий лидер сообщил по итогам заседания кабинета министров в столице.

«Масштабы и разрушительность землетрясений в Кахраманмараше считаются исключительным природным явлением. Я желаю милосердия каждому из 35 418 погибших моих граждан. Я желаю исцеления 105 505 раненым, которые были спасены», - цитирует ТАСС Эрдогана.

Ранее мы рассказывали, что в Турции начались массовые аресты подрядчиков, которые возводили здания. Суммарный ущерб от катастрофы в Турции оценивается около 80 миллионов долларов.

Напомним, Турция столкнулась с одним из разрушительных землетрясений в своей истории с 1939 года. Один из эпицентров стал город Кахраманмараш, куда после бедствия приземлился самолет главы государства.