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Эрдоган заявил, что число жертв землетрясений в Турции достигло 35 418 человек

Игнат Далакян
20:46 14.02.2023
Турецкий президент назвал исключительным природным явлением масштабы и разрушительность землетрясений в Кахраманмараше.
Эрдоган заявил, что число жертв землетрясений в Турции достигло 35 418 человек
© Фото: Cem Bakirci Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число жертв землетрясений в стране достигло 35 418 человек. Об этом турецкий лидер сообщил по итогам заседания кабинета министров в столице.

«Масштабы и разрушительность землетрясений в Кахраманмараше считаются исключительным природным явлением. Я желаю милосердия каждому из 35 418 погибших моих граждан. Я желаю исцеления 105 505 раненым, которые были спасены», - цитирует ТАСС Эрдогана.

Ранее мы рассказывали, что в Турции начались массовые аресты подрядчиков, которые возводили здания. Суммарный ущерб от катастрофы в Турции оценивается около 80 миллионов долларов.

Напомним, Турция столкнулась с одним из разрушительных землетрясений в своей истории с 1939 года. Один из эпицентров стал город Кахраманмараш, куда после бедствия приземлился самолет главы государства.

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