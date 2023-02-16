Офицер разведки США добавил, что текущий уровень взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном имеет негативный эффект на весь мир.

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Президент России Владимир Путин обладает удивительным терпением несмотря на всевозможные провокации Соединенных Штатов. Об этом заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале Naturalist Capitalist.

«Вашингтон провоцируют Москву с 2008 года. Путин проявляет восхитительное терпение», — сказал американский разведчик.

По мнению эксперта, отсутствие связи между правительствами России и США негативно влияет на положение дел во всем мире. Американцы, инфицированные вирусом русофобии, беспрекословно верят правительству, рассказывающему что-то негативное про РФ и ее лидера.

Риттер считает, что заявления Соединенных Штатов о мифических победах на Украине лишь способ самообмана. Вашингтон уже применял похожую стратегию в Афганистане, где, несомненно, проиграл.

Ранее Скотт Риттер отметил тактику Путина на Украине. Войска РФ хорошо натренированы и обладают самым современным оружием. Кроме того, американский разведчик назвал освобождение России от Запада подарком. Вопреки тому, что долгое время после распада СССР Запад показывал доброжелательное отношение к России, на самом деле, он всегда считал Россию проигравшим соперником.