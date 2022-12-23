Он отметил, что российские войска хорошо натренированы и имеют самое современное оружие, так что Россия вполне способна достичь своих целей.

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Отставной офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер поделился мнением касательно политики президента РФ Владимира Путина по Украине. Он заявил, что Россия имеет все шансы достичь поставленных целей, так как у нее есть необходимые ресурсы.

Риттер оценил реакцию Путина на возрастающую агрессию НАТО. По его оценке, альянс хочет приблизиться к границам России, и вступление Финляндии и Швеции может помочь ему с этим. Офицер считает, что Россия хорошо готовит своих бойцов и вооружает их современной военной техникой, что дает ей значительное преимущество.

«Эта тактика говорит о том, что Россия не будет истощена, в отличие от Запада. Мы уже опустошили все склады, чтобы накачать Украину оружием», - заявил он.

Ранее российский президент призвал сделать максимально эффективным обмен информацией между участниками СВО и ОПК. По его словам, практика налаживания связи между ОПК и военнослужащими применялась в том числе и в Сирии.