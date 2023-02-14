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Американский разведчик Риттер назвал освобождение России от Запада подарком

Вероника Волосунова
13:46 14.02.2023
Он добавил, что после распада Советского Союза Запад считал РФ проигравшей, но никогда этого не показывал. Теперь же все изменилось.
Американский разведчик Риттер назвал освобождение России от Запада подарком
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Агрессивные действия Запада по отношению к России стали подарком для нее, заявил на своем YouTube-канале офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер.

«Москва не просила о разводе, но США сами его дали. Это был подарок, о котором Россия и мечтать не могла», - отметил разведчик.

Скотт считает, что, хотя после распада СССР Соединенные Штаты и их союзники транслировали расположенность к России, на самом деле они считали страну проигравшим соперником.

«Нам нравилось чувствовать себя хозяевами, когда мы приезжали в Россию и смотрели на русских как на поверженного противника. Тогда мы им говорили, что необходимо довериться капитализму, и тогда все будет хорошо», - добавил Риттер.

Антироссийские санкции и агрессивные заявления западных стран, предполагающие давление на Москву, оказали обратный эффект и помогли РФ освободиться от их влияния. В результате события последних лет подтвердили правильность курса Кремля. Стало очевидно, что России стоит оставить надежды на нормальный диалог с Западом и перемену его отношения к стране.

Ранее издание The Washington Post сообщило о том, что США предупредили Украину о критически важном этапе в конфликте с Россией. По мнению источников, у Киева есть два варианта развития событий: использовать помощь Запада таким образом, чтобы изменить ситуацию на поле боя, или, в случае неудачи, Запад больше не сможет оказывать поддержку на таком же уровне. Всему виной противостояние республиканцев и противоречивые мнения по поводу ситуации среди союзников НАТО.  

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