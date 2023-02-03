В МВД рассказали о мужчине, подозреваемом в стрельбе около ТЦ в Ростове-на-Дону

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В МВД по горячим следам задержали человека, подозреваемого в стрельбе около торгового центра в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Ростовской области.

«По горячим следам в одной из гостиниц города задержали подозреваемого в стрельбе около торгового центра», - говорится в сообщении.

Задержанный 50-летний житель города Азова раньше работал в торговом центре. У мужчины изъяли ружье, из которого велась стрельба. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 213 о хулиганстве.

О стрельбе у ТЦ в Ростове-на-Дону стало известно в четверг 2 февраля. В результате инцидента никто не пострадал.