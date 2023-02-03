В МВД рассказали о мужчине, подозреваемом в стрельбе около ТЦ в Ростове-на-Дону
Подозреваемым оказался 50-летний житель города Азова и бывший сотрудник центра.
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости
В МВД по горячим следам задержали человека, подозреваемого в стрельбе около торгового центра в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Ростовской области.
«По горячим следам в одной из гостиниц города задержали подозреваемого в стрельбе около торгового центра», - говорится в сообщении.
Задержанный 50-летний житель города Азова раньше работал в торговом центре. У мужчины изъяли ружье, из которого велась стрельба. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 213 о хулиганстве.
О стрельбе у ТЦ в Ростове-на-Дону стало известно в четверг 2 февраля. В результате инцидента никто не пострадал.