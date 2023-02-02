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В МВД сообщили, что неизвестный устроил стрельбу вблизи ТЦ в Ростове-на-Дону

Елизавета Потейчук
15:28 02.02.2023
По предварительным данным, в результате стрельбы никто не пострадал.
В МВД сообщили, что неизвестный устроил стрельбу вблизи ТЦ в Ростове-на-Дону
© Фото: Мария Девахина, РИА Новости
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В Ростове-на-Дону неизвестный открыл стрельбу возле торгового центра и скрылся. Как сообщили «Звезде» в ГУМВД России по Ростовской области, по предварительной информации, никто не пострадал.

«Сегодня в дежурную часть отдела полиции №8 УМВД России по городу Ростову-на-Дону поступило сообщение о стрельбе возле одного из торговых центров города. К моменту прибытия полицейских стрелявший покинул место происшествия на автомобиле», - проинформировали в ведомстве.

В настоящее время сотрудники регионального МВД проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности и задержание злоумышленника.

Ранее два человека пострадали после конфликта с вооруженным мужчиной в Махачкале. По данным правоохранителей, конфликт разгорелся между мужчинами на проспекте Расула Гамзатова.

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