В МВД сообщили, что неизвестный устроил стрельбу вблизи ТЦ в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону неизвестный открыл стрельбу возле торгового центра и скрылся. Как сообщили «Звезде» в ГУМВД России по Ростовской области, по предварительной информации, никто не пострадал.
«Сегодня в дежурную часть отдела полиции №8 УМВД России по городу Ростову-на-Дону поступило сообщение о стрельбе возле одного из торговых центров города. К моменту прибытия полицейских стрелявший покинул место происшествия на автомобиле», - проинформировали в ведомстве.
В настоящее время сотрудники регионального МВД проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности и задержание злоумышленника.
Ранее два человека пострадали после конфликта с вооруженным мужчиной в Махачкале. По данным правоохранителей, конфликт разгорелся между мужчинами на проспекте Расула Гамзатова.