В стране и мире В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 5 Сообщается об обрушении нескольких зданий. © Фото: Cem Bakirci Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Турции. Сообщается, что оно произошло в провинции Хатай. Землетрясение магнитудой 5 повлияло на устойчивость нескольких зданий. Приводится информация, что обрушились строения, поврежденные 6 февраля. Информацию приводит корреспондент РИА Новости. Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло утром 6 февраля на юго-востоке Турции и севере Сирии. Подземные толчки периодически повторялись всю неделю. Вечером 13 февраля вновь было зафиксировано землетрясение. Его магнитуда составила 4,9. Власти Турции ранее заявляли, что пострадавший от землетрясения город Нурдагы будет снесен и отстроен заново. В целом число погибших в результате страшного землетрясения на юго-востоке Турции и севере Сирии превысило 31 тысячу человек. Экспертное мнение и аналитика