Парламент Молдавии утвердил новое правительство во главе с Речаном
Дорин Речан был утвержден на свою должность голосами большинства депутатов в молдавском парламенте.
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
Парламент Молдавии утвердил новое правительство во главе с бывшим главой Министерства внутренних дел страны Дорином Речаном.
Как передает РИА Новости, секретаря Высшего совета безопасности Дорина Речана утвердили на должность премьера страны голосами большинства членов парламента. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров.
Ранее, 10 февраля, Наталья Гаврилица заявила об уходе в отставку с поста премьер-министра Молдавии. Она отметила на экстренном заседании министров в президентской администрации, что ее кабинет министров не пользовался поддержкой населения. Позднее молдавский президент Майя Санду выдвинула на эту должность Дорина Речана.