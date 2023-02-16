Парламент Молдавии утвердил новое правительство во главе с Речаном

Ранее, 10 февраля, Наталья Гаврилица заявила об уходе в отставку с поста премьер-министра Молдавии. Она отметила на экстренном заседании министров в президентской администрации, что ее кабинет министров не пользовался поддержкой населения. Позднее молдавский президент Майя Санду выдвинула на эту должность Дорина Речана .

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