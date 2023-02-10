Премьер Молдавии Наталья Гаврилица ушла в отставку

Согласно многочисленных опросов, около 70% молдаван разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают смену правительства.

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Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила о своем уходе в отставку. Об этом она сообщила на экстренном заседании министров в президентской администрации.

«Спустя полтора года во главе этого правительства пришло время объявить о моей отставке с этой должности», - цитирует молдавского премьера РИА Новости.

В своей речи Гаврилица отметила, что кабмин Молдавии не пользовался поддержкой населения. С момента утверждения в августе 2021 года в правительстве пять раз происходили перестановки.

Минувшим летом Наталья Гаврилица вела переговоры с западными партнерами о поставках летального вооружения. С ее слов, также были подготовлены и направлены заявки на поставки нелетального оружия.