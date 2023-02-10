Санду выдвинула секретаря Совбеза Речана на пост премьера Молдавии

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Президент Майя Санду выдвинула на пост премьер-министра страны секретаря Высшего совета безопасности Дорина Речана. Об этом она заявила на брифинге после консультации с лидерами парламентских фракций.

«Кандидатом на пост премьер-министра выдвинут Дорин Речан», - цитирует ее ТАСС.

Согласно законодательству, в течение двух недель кандидат должен представить на утверждение парламента состав и программу нового кабинета.

Сам Речан на брифинге с Санду назвал своим главным приоритетом интеграцию республики в Евросоюз.

В пятницу премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила о своем уходе в отставку, в связи с чем правительство республики было распущено. В своей речи Гаврилица отметила, что кабмин Молдавии не пользовался поддержкой населения.

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