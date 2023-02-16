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В МО РФ заявили об уничтожении более 100 боевиков за сутки на Краснолиманском направлении

14:36 16.02.2023
Также на Краснолиманском направлении за сутки были уничтожены три украинские боевые бронированные машины, четыре пикапа, установка «Град», две гаубицы Д-20 и САУ «Гвоздика».
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Минобороны России заявили об уничтожении более 100 украинских боевиков за сутки на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«За сутки на данном (Краснолиманском. - Прим. ред.) направлении уничтожены свыше 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, боевая машина РСЗО БМ-21 "Град", две гаубицы Д-20 и самоходная гаубица "Гвоздика"», - заявил Конашенков. 

Игорь Конашенков уточнил, что на Краснолиманском направлении российская артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки «Центр» поразили вражеские подразделения в районах Червоной Дибровы и Кузьмино на территории ЛНР. 

Кроме этого, официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал об уничтожении украинского хранилища ГСМ в районе Полтавы, а также ликвидации двух украинских РСЗО HIMARS американского производства на Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов

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