В МО РФ заявили об уничтожении более 100 боевиков за сутки на Краснолиманском направлении

Также на Краснолиманском направлении за сутки были уничтожены три украинские боевые бронированные машины, четыре пикапа, установка «Град», две гаубицы Д-20 и САУ «Гвоздика».

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В Минобороны России заявили об уничтожении более 100 украинских боевиков за сутки на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«За сутки на данном (Краснолиманском. - Прим. ред.) направлении уничтожены свыше 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, боевая машина РСЗО БМ-21 "Град", две гаубицы Д-20 и самоходная гаубица "Гвоздика"», - заявил Конашенков.

Игорь Конашенков уточнил, что на Краснолиманском направлении российская артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки «Центр» поразили вражеские подразделения в районах Червоной Дибровы и Кузьмино на территории ЛНР.

Кроме этого, официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал об уничтожении украинского хранилища ГСМ в районе Полтавы, а также ликвидации двух украинских РСЗО HIMARS американского производства на Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов