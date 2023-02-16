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В МО РФ сообщили об уничтожении двух украинских РСЗО HIMARS на Донецком направлении

13:45 16.02.2023
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал о наступательных действиях российских войск на Донецком направлении.
В МО РФ сообщили об уничтожении двух украинских РСЗО HIMARS на Донецком направлении
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В российском оборонном ведомстве заявили о двух уничтоженных РСЗО врага HIMARS. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«На Донецком направлении в ходе наступательных действий и огня артиллерии “Южной” группировки войск уничтожены до 135 украинских военнослужащих, две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS, три танка, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная гаубица “Гвоздика”, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», - сказал Конашенков.

В районе Верхнекаменского уничтожен cклад с боеприпасами украинской мехбригады.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии поражены подразделения вооруженных формирований Украины в районах Угледара и Пречистовки. Представитель российского оборонного ведомства озвучил суточные потери неприятеля в живой силе и военной технике. По словам Конашенкова, безвозвратные и санитарные потери противника в этом районе превысили 55 человек. Уничтожены четыре украинские боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две буксируемые гаубицы: 152-мм Д-20 и 122-мм Д-30.

На Херсонском направлении в результате контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: 152-мм самоходная гаубица «Акация» и  буксируемая 152-мм гаубица «Мста-Б». В районе Херсона, Дудчан и Берислава поражены четыре склада боеприпасов украинской теробороны.

На Купянском направлении нанесено поражение противнику в районах Новоселовского, Двуречной, Крахмального и Ольшаны. В личном составе украинская сторона потеряла до 65 своих боевиков. Также противник не досчитался нескольких единиц военной техники, включая боевую машину РСЗО «Град».

На Краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены подразделения противника в районах Червоной Дибровы и Кузьмино. Суточные потери неприятеля в личном составе превысили сотню человек. Уничтожены несколько единиц украинской военной техники, включая РСЗО «Град», две 152-мм гаубицы Д-20 и 122-м самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении вражеского хранилища горюче-смазочных материалов в районе Полтавы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов

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