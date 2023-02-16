Армия Армия Армия

В Минобороны России заявили об уничтожении украинского хранилища ГСМ в районе Полтавы

13:49 16.02.2023
Как уточнил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, уничтоженным хранилищем ранее пользовались украинские боевики.
В Минобороны России заявили об уничтожении украинского хранилища ГСМ в районе Полтавы
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В Минобороны России рассказали об уничтожении вражеского хранилища горюче-смазочных материалов. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«В районе города Полтава уничтожено хранилище горючего и смазочных материалов для военной техники ВСУ», - заявил Конашенков. 

Игорь Конашенков подвел суточный итог работы армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ в зоне спецоперации. Были поражены командные пункты 36-й бригады морской пехоты украинских боевиков в районе Авдеевки, 72-й мехбригады в районе Углесборочной, 102-й бригады территориальной обороны в районе Малиновки. Огневому поражению подверглись 92 артиллерийских подразделения врага, а также другие подразделения противника в 118 районах. 

Отличились и российские расчеты средств ПВО. Они сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Дорошовки в Харьковской области. 

Еще зенитчики перехватили за сутки четыре украинских снаряда РСЗО HIMARS, а также уничтожили 20 беспилотников противника. Это произошло в районах населенных пунктов Стельмаховка, Жовтневое (ЛНР), Александровка, Новомайорское, Владимировка (ДНР), Коновалова, Яблоково (Запорожская область), Каланчак (Херсонская область), Кисловка (Харьковская область). 

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала специальной военной операции враг недосчитался 385 самолетов, 209 вертолетов, 3 152 беспилотников, 404 ЗРК, 7 891 танка и других боевых бронированных машин, 1 024 боевых машин РСЗО, 4 111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 407 единиц специальной военной автотехники. 

Также Конашенков сообщил об уничтожении двух украинских РСЗО HIMARS на Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:36 Армия
В МО РФ заявили об уничтожении более 100 боевиков за сутки на Краснолиманском направлении
14:11 В стране и мире
ГД прекратила действие в России устава совета Европы и 20 договоров с организацией
12:56 В стране и мире
Видео
Украинские боевики обстреляли школу-лицей в Енакиево реактивными снарядами из HIMARS
12:43 В стране и мире
Песков отреагировал на слова Суркова о переговорах по Минским соглашениям
12:06 В стране и мире
Турчак сообщил о направлении Путину доклада рабочей группы по вопросам спецоперации
Популярное
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
Супруга Костомарова рассказала, что пневмония мужа началась с обычного кашля
В Роскосмосе показали спутниковые снимки разрушенной Турции
Посольство США призвало американцев покинуть Россию
Видео
Потоки лавы выплескиваются из вулкана Килауэа на Гавайях
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.