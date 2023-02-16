В Минобороны России заявили об уничтожении украинского хранилища ГСМ в районе Полтавы

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В Минобороны России рассказали об уничтожении вражеского хранилища горюче-смазочных материалов. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районе города Полтава уничтожено хранилище горючего и смазочных материалов для военной техники ВСУ», - заявил Конашенков.

Игорь Конашенков подвел суточный итог работы армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ в зоне спецоперации. Были поражены командные пункты 36-й бригады морской пехоты украинских боевиков в районе Авдеевки, 72-й мехбригады в районе Углесборочной, 102-й бригады территориальной обороны в районе Малиновки. Огневому поражению подверглись 92 артиллерийских подразделения врага, а также другие подразделения противника в 118 районах.

Отличились и российские расчеты средств ПВО. Они сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Дорошовки в Харьковской области.

Еще зенитчики перехватили за сутки четыре украинских снаряда РСЗО HIMARS, а также уничтожили 20 беспилотников противника. Это произошло в районах населенных пунктов Стельмаховка, Жовтневое (ЛНР), Александровка, Новомайорское, Владимировка (ДНР), Коновалова, Яблоково (Запорожская область), Каланчак (Херсонская область), Кисловка (Харьковская область).

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала специальной военной операции враг недосчитался 385 самолетов, 209 вертолетов, 3 152 беспилотников, 404 ЗРК, 7 891 танка и других боевых бронированных машин, 1 024 боевых машин РСЗО, 4 111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 407 единиц специальной военной автотехники.

Также Конашенков сообщил об уничтожении двух украинских РСЗО HIMARS на Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов