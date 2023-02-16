Суд арестовал сына Жириновского за стычку с полицейским

Олег Эйдельштейн оскорблял правоохранителей и вскоре ударил одного из них.

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В Москве Тверской суд заключил под стражу якобы внебрачного сына умершего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского за мелкое хулиганство. Так, Олег Эйдельштейн арестован на 15 суток за неповиновение полиции.

«Мужчине было назначено наказание в виде административного ареста на срок 15 суток», - приводит РИА Новости сообщение суда.

Накануне сообщалось, что Эйдельштейн попал в отделение полиции после дебоша в ресторане на Лубянке. В отделе мужчина оскорблял правоохранителей и впоследствии ударил одного из них.

Ранее имя известного российского политика, основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского присвоили улице на западе Москвы. Напомним, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года.