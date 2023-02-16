Лукашенко предупредил, что Белоруссия ответит на закрытие пунктов пропуска Польшей и Литвой

© Фото: MFA Russia, Globallookpress

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск намерен ответить на решения Польши и Литвы закрыть пункты пропуска. Вместе с тем белорусский лидер назвал такие шаги экономической провокацией.

«Просто провоцируют нас. Ну, до поры до времени. Сейчас мы думаем о том, как на это ответить. Приняты решения. Ответим мягко сначала. Не поймут - усилим. У нас достаточно для этого рычагов», - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Напомним, Вильнюс уведомил Белоруссию об одностороннем прекращении взаимодействия по пограничному движению. О причинах такого шага в сообщении не говорилось. Кроме того, на днях премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не исключает закрытия оставшихся пунктов пропуска через государственную границу с Белоруссией.