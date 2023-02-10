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Премьер Польши не исключил закрытия всех погранпереходов на границе с Белоруссией

Максим Крюков
15:00 10.02.2023
Ранее стало известно о решении польских властей закрыть погранпереход «Бобровники» на границе с Белоруссией.
Премьер Польши не исключил закрытия всех погранпереходов на границе с Белоруссией
© Фото: Stefan Sauer, dpa, GlobalLookPress
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не исключает закрытия оставшихся пунктов пропуска через государственную границу с Белоруссией.

«Мы не исключаем, если речь идет о действиях Белоруссии, закрытия пограничных переходов с Белоруссией», - передает его слова РИА Новости.

Накануне глава польского МВД и госадминистрации Мариуш Каминьский сообщил, что официальная Варшава закрывает погранпереход «Бобровники» на границе с Белоруссией. Свое решение польские власти мотивировали соображениями безопасности.

В Министерстве иностранных дел Белоруссии в свою очередь заявили, что планируемое закрытие Польшей пункта пропуска имеет антигуманный характер, наносит вред бизнесу, прежде всего перевозчикам из Европы, а также обычным жителям. Минск заявил решительный протест Варшаве в связи с закрытием пропускных пунктов на границе двух государств.

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