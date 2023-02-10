В стране и мире Премьер Польши не исключил закрытия всех погранпереходов на границе с Белоруссией Максим Крюков Ранее стало известно о решении польских властей закрыть погранпереход «Бобровники» на границе с Белоруссией. © Фото: Stefan Sauer, dpa, GlobalLookPress Читайте нас на: Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не исключает закрытия оставшихся пунктов пропуска через государственную границу с Белоруссией. «Мы не исключаем, если речь идет о действиях Белоруссии, закрытия пограничных переходов с Белоруссией», - передает его слова РИА Новости. Накануне глава польского МВД и госадминистрации Мариуш Каминьский сообщил, что официальная Варшава закрывает погранпереход «Бобровники» на границе с Белоруссией. Свое решение польские власти мотивировали соображениями безопасности. В Министерстве иностранных дел Белоруссии в свою очередь заявили, что планируемое закрытие Польшей пункта пропуска имеет антигуманный характер, наносит вред бизнесу, прежде всего перевозчикам из Европы, а также обычным жителям. Минск заявил решительный протест Варшаве в связи с закрытием пропускных пунктов на границе двух государств. Экспертное мнение и аналитика