В стране и мире Литва уведомила Белоруссию об одностороннем прекращении взаимодействия по пограничному движению Елизавета Потейчук О причинах такого решения литовская сторона не сообщала. © Фото: Виктор Толочко, РИА Новости Читайте нас на: Литва уведомила Белоруссию об одностороннем прекращении взаимодействия по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу. Об этом проинформировали в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии. Там же добавили, что в уведомлении не уточнялось о причинах такого шага. «По сообщению литовской стороны, Служба охраны государственной границы при министерстве внутренних дел Литовской Республики в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с таможенными и пограничными службами Республики Беларусь по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска», - приводит РИА Новости сообщение ГПК республики. Ранее МИД России объявил сотрудника посольства Литвы персоной нон грата. Вильнюсу был выражен решительный протест из-за высылки российского дипломата. Экспертное мнение и аналитика