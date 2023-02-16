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Литва уведомила Белоруссию об одностороннем прекращении взаимодействия по пограничному движению

Елизавета Потейчук
08:39 16.02.2023
О причинах такого решения литовская сторона не сообщала.
Литва уведомила Белоруссию об одностороннем прекращении взаимодействия по пограничному движению
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости
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Литва уведомила Белоруссию об одностороннем прекращении взаимодействия по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу. Об этом проинформировали в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии. Там же добавили, что в уведомлении не уточнялось о причинах такого шага.

«По сообщению литовской стороны, Служба охраны государственной границы при министерстве внутренних дел Литовской Республики в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с таможенными и пограничными службами Республики Беларусь по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска», - приводит РИА Новости сообщение ГПК республики.

Ранее МИД России объявил сотрудника посольства Литвы персоной нон грата. Вильнюсу был выражен решительный протест из-за высылки российского дипломата.

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