Сурков признался, что не рассчитывал на выполнение Минских соглашений
Бывший помощник президента России Владислав Сурков признался, что во время работы над минскими договоренностями изначально предполагал, что они не будут выполнены. Об этом он сказал в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову.
Сурков на соответствующий вопрос Чеснакова о выполнении «Минска-2» ответил «нет». Беседа с экс-помощником главы государства опубликована в Telegram-канале политолога. Вместе с тем Сурков отметил, что удовлетворен нынешним расширением западных российских границ.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала Киев и Запад могильщиками минских договоренностей. До этого президент Украины Владимир Зеленский в интервью Spiegel признался в том, что отказался от выполнения Минских соглашений, объяснив предыдущему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и лидеру Франции Эммануэлю Макрону, что они якобы невыполнимы.