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Бывший помощник президента России Владислав Сурков признался, что во время работы над минскими договоренностями изначально предполагал, что они не будут выполнены. Об этом он сказал в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову.

Сурков на соответствующий вопрос Чеснакова о выполнении «Минска-2» ответил «нет». Беседа с экс-помощником главы государства опубликована в Telegram-канале политолога. Вместе с тем Сурков отметил, что удовлетворен нынешним расширением западных российских границ.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала Киев и Запад могильщиками минских договоренностей. До этого президент Украины Владимир Зеленский в интервью Spiegel признался в том, что отказался от выполнения Минских соглашений, объяснив предыдущему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и лидеру Франции Эммануэлю Макрону, что они якобы невыполнимы.