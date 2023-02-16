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В Кургане ликвидировали пожар в двухэтажном здании, пострадавших нет

Вероника Волосунова
10:15 16.02.2023
На месте работали 60 пожарных и 19 единиц техники. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС РФ
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В пресс-службе МЧС России сообщили о ликвидации открытого огня в двухэтажном административном здании в Кургане.

«В 09.43 мск объявлена ликвидация открытого горения на площади 400 квадратных метров», - сказал собеседник РИА Новости.

Утром стало известно о пожаре в Кургане по адресу улица Омская, 181. При тушении задействовано 19 единиц техники, работали 60 пожарных.

Ранее в строящейся башне делового центра «Москва-Сити» произошел пожар площадью 100 квадратных метров. Согласно одной из версий, мог гореть утеплитель.

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