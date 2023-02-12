Пожарные ликвидировали открытое горение в строящейся высотке «Москва-Сити»
По предварительным данным экстренных служб, пострадавших нет.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Сотрудники пожарной службы ликвидировали открытое горение в башне Moscow Towers делового центра «Москва-Сити». Сообщается, что площадь возгорание составила триста квадратных метров.
По предварительной информации, никто не пострадал. Экстренным службам предстоит определить масштаб повреждений.
Напомним, в столице произошел пожар в одной из строящихся башен делового центра «Москва-Сити». По данным представителя экстренных служб, возгорание произошло в башне Moscow Tower площадью 100 кв. метров. По некоторым сведениям, горел утеплитель на 4 этаже здания.