Пожарные ликвидировали открытое горение в строящейся высотке «Москва-Сити»

Напомним, в столице произошел пожар в одной из строящихся башен делового центра «Москва-Сити». По данным представителя экстренных служб, возгорание произошло в башне Moscow Tower площадью 100 кв. метров. По некоторым сведениям, горел утеплитель на 4 этаже здания.

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