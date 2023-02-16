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Опубликованы кадры с места тушения пожара площадью 400 «квадратов» в Кургане

Вероника Волосунова
08:33 16.02.2023
Пожар уже удалось локализовать, пострадавших нет.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС РФ
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О пожаре в Курганском двухэтажном административном здании площадью 400 квадратных метров сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар по повышенному рангу на площади 400 квадратных метров в двухэтажном административном здании в городе Кургане по улице Омская, 181», - следует из сообщения ведомства.

Пожар локализован, обошлось без пострадавших. На месте работают 60 пожарных и задействованы 19 единиц техники.

Ранее в Москве пламя охватило 1500 квадратных метров площади техцентра. Тушение пожара осложнялось двумя факторами. Во-первых, внутри оказались заблокированы три человека. К счастью, всех удалось спасти. Во-вторых, из-за наличия большого количества масел и покрышек внутри помещения, температура горения которых достигает 1500 градусов Цельсия, пламя требовало больших усилий для его ликвидации.

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Опубликованы кадры с места тушения пожара площадью 400 «квадратов» в Кургане
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