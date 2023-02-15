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Херш рассказал, какие мотивы были у США для подрыва «Северных потоков»

Марина Крижановская
04:22 15.02.2023
Вместе с тем Херш ответил. что не думает, что в Белом доме есть глубокие мыслители, способные просчитать все последствия наперед от подобных диверсий.
Херш рассказал, какие мотивы были у США для подрыва «Северных потоков»
© Фото: Danish Defense Ministry XinHua Globallookpress
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Мотивами для подрыва Соединенными Штатами российских газопроводных магистралей «Северный поток» могла стать боязнь, что Германия прекратит поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией.

Данное мнение выразил журналист Сеймур Херш. В беседе с Berliner Zeitung он добавил, что приближающаяся зима могла сыграть свое дело и Германия могла ввиду этого отменить санкции, ведь «"Северный поток-2" был приостановлен самой Германией, а не международными санкциями».

«Опасения заключались в том, что Западная Европа больше не будет участвовать. Думаю, причиной такого решения (стало намерение. - Прим. ред.), чтобы Россия больше не могла оказывать давление на Западную Европу, чтобы та прекратила поддержку США в войне на Украине. Для Запада война шла не очень хорошо, и они боялись приближающейся зимы», - сказал он изданию.

Также Херш ответил на вопрос, могли ли в американской администрации заранее просчитать всю выгоду от остановки поставок газа по «Северным потокам». Было ли это намерением разорвать отношения между Россией и Западной Европой, в частности, с ФРГ или только ослабить Россию, или же ослабить конкурентную США экономику Германии?

«Я не думаю, что они тщательно продумали это. Я знаю, это звучит странно. Я не думаю, что госсекретарь Блинкен и некоторые другие в правительстве являются глубокими мыслителями. Безусловно, в американском бизнесе есть люди, которым нравится мысль о том, что мы становимся более конкурентоспособными. Мы продаем СПГ с очень высокой прибылью, мы зарабатываем на этом большие деньги», - подытожил Херш.

Ранее он сообщил, что президент Байден, взорвав российские газопроводы, решил дать жителям Германии возможность замерзнуть, чтобы те не прекратили поддерживать киевские власти. Он пояснил, что Байден предпочел бы это вместо прекращения поддержки немцев.

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