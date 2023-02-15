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Херш сообщил о заинтересованности Норвегии в подрыве «Северных потоков»

Марина Крижановская
05:11 15.02.2023
Страна обладает запасами природного газа, который так же хотела бы экспортировать в Западную Европу и, в частности, в Германию.
Херш сообщил о заинтересованности Норвегии в подрыве «Северных потоков»
© Фото: imago stock&people Globallookpress
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Журналист, автор расследования о диверсиях на «Северных потоках» Сеймур Херш назвал Норвегию «великой мореходной нацией», которая, впрочем, тоже была заинтересована в случившемся подрыве газовых магистралей.

Дело в том, как отметил Херш, что эта скандинавская страна тоже заинтересована поставлять свой природный газ в Западную Европу и в Германию, в частности.

«И вот, что она сделала - она увеличила свой экспорт. Так почему бы не объединить усилия с США по экономическим причинам?», - рассказал журналист в интервью изданию Berliner Zeitung.

Также, по его словам, «заметная неприязнь к России» наблюдается в Норвегии. Помимо этого, Сеймур Херш рассказал о мотивации подрывов «Северных потоков» Соединенными Штатами. Он пояснил, что опасения заключались в том, что «Западная Европа больше не будет участвовать в поддержке США в войне на Украине».

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