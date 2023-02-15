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Спасатели извлекли 77-летнюю женщину из-под руин спустя 212 часов после землетрясения в Турции

Елизавета Потейчук
09:06 15.02.2023
Пострадавшая была госпитализирована.
Спасатели извлекли 77-летнюю женщину из-под руин спустя 212 часов после землетрясения в Турции
© Фото: Zakariya Yahya, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Спасатели извлекли из-под завалов пожилую женщину спустя 212 часов после масштабного землетрясения на юго-востоке Турции. Отмечается, что 77-летняя пострадавшая была госпитализирована.

«В турецкой провинции Адыйаман спустя 212 часов после землетрясения из-под обломков извлечена живой 77-летняя женщина. Фатма Гюнгер была спасена из-под руин обрушившегося здания в одноименном административном центре провинции», - сообщает агентство Anadolu.

Ранее российские спасатели, участвовавшие в поисково-спасательной операции после землетрясения в Турции, прилетели в Москву. Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число жертв бедствия достигло 35 418 человек.

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