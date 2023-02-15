В стране и мире Спасатели извлекли 77-летнюю женщину из-под руин спустя 212 часов после землетрясения в Турции Елизавета Потейчук Пострадавшая была госпитализирована. © Фото: Zakariya Yahya, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Спасатели извлекли из-под завалов пожилую женщину спустя 212 часов после масштабного землетрясения на юго-востоке Турции. Отмечается, что 77-летняя пострадавшая была госпитализирована. «В турецкой провинции Адыйаман спустя 212 часов после землетрясения из-под обломков извлечена живой 77-летняя женщина. Фатма Гюнгер была спасена из-под руин обрушившегося здания в одноименном административном центре провинции», - сообщает агентство Anadolu. Ранее российские спасатели, участвовавшие в поисково-спасательной операции после землетрясения в Турции, прилетели в Москву. Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число жертв бедствия достигло 35 418 человек. Экспертное мнение и аналитика