В МЧС сообщили о возвращении российских спасателей из Турции

Они завершили поисково-спасательную операцию после разрушительного землетрясения.

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Российские спасатели, участвовавшие в поисково-спасательной операции после землетрясения в Турции, прилетели в Москву. МЧС России сообщило об этом в своем Telegram-канале.

«Самолеты МЧС России приземлились в Москве с группировкой спасателей и врачей на борту. Более 150 специалистов ведомства работали в самой пострадавшей турецкой провинции с 7 февраля», - указано в сообщении.

Специалистов встречали Показательный оркестр МЧС России и Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. Также в аэропорту их ждали близкие.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число жертв землетрясений достигло 35 418 человек. Он назвал произошедшее исключительным природным явлением.