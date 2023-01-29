Al Arabya: за атакой на склад с баллистическими ракетами в Иране стояли ВВС США
Источники сообщают, что Тегерану передали сообщения о недопустимости таких объектов.
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ВВС США и еще одной страны участвовали в атаке беспилотников на военный объект в иранском городе Исфахан. Удар был нанесен по складу баллистических ракет, сообщает Al Arabiya со ссылкой на американские источники.
«В Иран были переданы сообщения о том, что места для производства баллистических ракет запрещены», - добавили собеседники телеканала.
При этом телеканал Al Hadath уточняет, что Израиль не причастен к атаке беспилотников на военный объект в Ифахане.
Напомним, что в ночь на воскресенье беспилотники атаковали склад с боеприпасами. В результате возник пожар.
Зданию был нанесен значительный ущерб. В Иране сообщили, что никто не пострадал.