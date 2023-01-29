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Al Arabya: за атакой на склад с баллистическими ракетами в Иране стояли ВВС США

Сергей Лебедев
16:18 29.01.2023
Источники сообщают, что Тегерану передали сообщения о недопустимости таких объектов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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ВВС США и еще одной страны участвовали в атаке беспилотников на военный объект в иранском городе Исфахан. Удар был нанесен по складу баллистических ракет, сообщает Al Arabiya со ссылкой на американские источники.

«В Иран были переданы сообщения о том, что места для производства баллистических ракет запрещены», - добавили собеседники телеканала.

При этом телеканал Al Hadath уточняет, что Израиль не причастен к атаке беспилотников на военный объект в Ифахане.

Напомним, что в ночь на воскресенье беспилотники атаковали склад с боеприпасами. В результате возник пожар.

Зданию был нанесен значительный ущерб. В Иране сообщили, что никто не пострадал. 

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