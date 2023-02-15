Глава НОПРИЗ Шамузафаров объяснил, как дома в РФ выдерживают землетрясения

В России гораздо более суровые требования к строительству, поэтому в случае землетрясения трагедия, произошедшая в Турции, повториться не может.

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Если в России произойдет землетрясение, аналогичное тому, что случилось в Турции, то число возможных жертв будет меньше. Российские строители должны соблюдать жесткие требования к прочности, чтобы строение выдерживало любые стихийные бедствия. Об этом «Звезде» рассказал президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Анвар Шамузафаров.

«У нас в России никогда не было такого количества жертв от землетрясений, как было в Турции. Наши нормативы рассчитаны на то, чтобы не допустить гибели людей ни при каком сейсмическом случае и ни при каких чрезвычайных ситуациях. Их нормативы списаны с европейских, которые допускают разрушение зданий - если, например, оно запроектировано на землетрясение в семь баллов, а произошло восемь. Наше законодательство не допускает разрушения зданий и гибели людей», - рассказал Шамузафаров.

По словам президента объединения, жесткие требования также обусловлены суровыми погодными условиями в России, которые здания должны выдерживать.

«Мы этого добиваемся - чтобы здания не разрушались, а люди не гибли. В этом наше преимущество», - рассказал Шамузафаров.

Напомним, 6 февраля на территории Турции произошло мощнейшее с 1939 года землетрясение. В результате разрушений, по словам главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, погибло более 35 тысяч человек. После трагедии выяснилось, что многие обрушившиеся здания строились с нарушениями - подрядчики, ответственные за строительство, были задержаны.