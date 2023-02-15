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Спасатель Бердников рассказал о доброте турок и работе на месте землетрясения

Алексей Курильченко
15:40 15.02.2023
Сотрудника добровольного отряда поразила доброта местных жителей и властей, которые были готовы оказать специалистам любую помощь.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Спасатель ОПСО «Спасрезерв», добровольный помощник ПСО «Экстремум» Данила Бердников рассказал «Звезде», как принимал участие в разборе завалов после масштабного землетрясения в Турции. В самом начале специалисты не представляли, каких масштабов катастрофа их ждет.

«Мы летели в неизвестность. Понятно, что произошла катастрофа, но не представляли, куда мы попадем, насколько это будет тяжело и объемно. Мы готовились ко всему... Мы прилетели в аэропорт, там полно гражданских - в пледах, уставших, плачущих. Полиция и военные организовали кордон, чтобы мы вышли из самолета, так как люди пытались туда прорваться», - рассказал Данила.

После того как спасатели вырвались из переполненного аэропорта, они направились в пострадавший город. Для этого была организована колонна из автобусов и машин сопровождения.

«Мы заехали в город - сначала мы видели просто трещины на стенах. Но, заехав за угол, мы увидели, как восьмиэтажная гостиница сложилась полностью и лежит на дороге. Мы видели разрушенные кварталы. Люди на улицах, у костров. Это катастрофические разрушения, огромное горе. Мы поняли, что будет очень много работы», - рассказывает спасатель.

Данилу удивили местные жители - несмотря на разрушения, они стремились помочь спасателям. Местные снабжали водой и едой, представители власти быстро реагировали на любые запросы.

«У нас был такой эпизод. Так как мы летели гражданскими рейсами, у нас не было топлива. Когда мы прилетели, об этом узнали полицейские. Буквально через 10-15 минут нам привезли две банки бензина и обещали еще привезти», - рассказал спасатель.

Данила занимался разведкой совместно с кинологами, искал людей под завалами. Также они помогали извлекать тела погибших. Проверялись другие здания и их прочность. Спустя определенное время спасатели получили команду возвращаться.

«Начались разборы завалов тяжелой техникой. Большие сроки пошли, очень большая разница между дневными и ночными температурами. На наших участках работ практически перестали находить живых людей. Местных сил к этому времени уже стало достаточно. Когда мы уезжали, мне было достаточно неловко - нас везде фотографировали, накормили, напоили, дарили сувениры. Даже когда я хотел побыть один, за мной ходили сотрудники авиакомпании, убедиться, что у меня все в порядке. Полицейские на погранконтроле сказали нам: "Спасибо, что вы приехали". Это действительно приятно важно», - рассказал Данила.

Напомним, 6 февраля на территории Турции произошло мощнейшее с 1939 года землетрясение. В результате разрушений, по словам главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, погибли более 35 тысяч человек. После трагедии в стране начались массовые аресты подрядчиков, проводивших строительство зданий. Суммарный ущерб от стихийного бедствия оценивается примерно в 80 миллионов долларов.

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