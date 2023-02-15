Армия Армия Армия

МО РФ: в Харьковской области и ЛНР уничтожены восемь вражеских ДРГ

14:37 15.02.2023
Как уточнил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, вражеские диверсионно-разведывательные группы были уничтожены в районах населенных пунктов Крахмальное, Масютовка, Першотравневое, Тимковка и Новоселовское.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В Минобороны России заявили об уничтожении восьми диверсионно-разведывательных групп противника в Харьковской области и ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Крахмальное, Масютовка, Першотравневое, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожены восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ», - сказал он.

По словам представителя российского оборонного ведомства, на Купянском направлении нанесено поражение украинской мехбригаде и бригаде теробороны в районах Двуречной и Котляровки. Конашенков озвучил суточные потери вооруженных формирований Украины (ВФУ) в живой силе и военной технике на данном направлении. Безвозвратные и санитарные потери неприятеля в личном составе - до сотни человек. ВФУ потеряли две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 122-мм буксируемую гаубицу Д-30. В районе Ветеринарного уничтожен склад боеприпасов бригады теробороны.

На Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных и одной воздушно-десантной бригад в ЛНР и ДНР. За сутки украинская сторона потеряла до 65 человек в личном составе. Уничтожено несколько единиц украинской военной техники, включая БМП, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и установку РСЗО «Град».

Конашенков рассказал о наступлении наших войск на Донецком направлении, где за сутки уничтожено до 190 украинских боевиков, две БМП, бронетранспортер, три автомобиля, 152-мм буксируемая гаубица «Мста-Б» и 155-мм буксируемая гаубица M777 американского производства.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям ВФУ в районах Угледара и Новоселки. Суточные потери противника в личном составе на данном направлении превысили 60 человек. Уничтожены два украинских танка, четыре БМП, две боевые бронированные машины, две буксируемые гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходка «Гвоздика». На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-30.

В новой сводке о проведении специальной военной операции также говорится о работе наших сил ПВО. За сутки сбиты восемь снарядов американской РСЗО HIMARS, а также уничтожены 11 украинских беспилотников.

Ранее Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Град» в зоне спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:40 Армия
Видео
В Минобороны России сообщили о продолжении наступательных действий на Донецком направлении
13:52 В стране и мире
Видео
Задержание диверсанта СБУ силовиками показали на видео
13:46 В стране и мире
Лавров: РФ готовит спецзаседание Совбеза ООН для расследования взрывов на «Севпотоках»
12:49 В стране и мире
В Кремле заявили, что РФ обращает внимание мирового сообщества на нарушения Киевом международных норм
11:19 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что МЧС РФ с начала СВО действовало мужественно и решительно
Популярное
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
В Роскосмосе показали спутниковые снимки разрушенной Турции
Актер Ефремов попросил прекратить производство по ходатайству о замене наказания на принудительные работы
Посольство США призвало американцев покинуть Россию
Упавший возле койки Саакашвили попал на камеры наблюдения в палате
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.