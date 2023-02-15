МО РФ: в Харьковской области и ЛНР уничтожены восемь вражеских ДРГ

Как уточнил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, вражеские диверсионно-разведывательные группы были уничтожены в районах населенных пунктов Крахмальное, Масютовка, Першотравневое, Тимковка и Новоселовское.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Минобороны России заявили об уничтожении восьми диверсионно-разведывательных групп противника в Харьковской области и ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Крахмальное, Масютовка, Першотравневое, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожены восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ», - сказал он.

По словам представителя российского оборонного ведомства, на Купянском направлении нанесено поражение украинской мехбригаде и бригаде теробороны в районах Двуречной и Котляровки. Конашенков озвучил суточные потери вооруженных формирований Украины (ВФУ) в живой силе и военной технике на данном направлении. Безвозвратные и санитарные потери неприятеля в личном составе - до сотни человек. ВФУ потеряли две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 122-мм буксируемую гаубицу Д-30. В районе Ветеринарного уничтожен склад боеприпасов бригады теробороны.

На Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных и одной воздушно-десантной бригад в ЛНР и ДНР. За сутки украинская сторона потеряла до 65 человек в личном составе. Уничтожено несколько единиц украинской военной техники, включая БМП, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и установку РСЗО «Град».

Конашенков рассказал о наступлении наших войск на Донецком направлении, где за сутки уничтожено до 190 украинских боевиков, две БМП, бронетранспортер, три автомобиля, 152-мм буксируемая гаубица «Мста-Б» и 155-мм буксируемая гаубица M777 американского производства.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям ВФУ в районах Угледара и Новоселки. Суточные потери противника в личном составе на данном направлении превысили 60 человек. Уничтожены два украинских танка, четыре БМП, две боевые бронированные машины, две буксируемые гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходка «Гвоздика». На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-30.

В новой сводке о проведении специальной военной операции также говорится о работе наших сил ПВО. За сутки сбиты восемь снарядов американской РСЗО HIMARS, а также уничтожены 11 украинских беспилотников.

Ранее Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Град» в зоне спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов