Расчеты российских «Градов» уничтожили замаскированные украинские позиции в зоне СВО

Расчеты беспилотников вскрыли замаскированные позиции врага и передали информацию на командный пункт артиллерии.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Западного военного округа (ЗВО) при выполнении огневых задач по уничтожению объектов и замаскированных позиций украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции.

Артиллеристы ЗВО продолжают выполнять огневые задачи по поражению украинских артбатарей, разрушению замаскированных оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника, используя тактику частых смен огневых позиций.

В ходе проведения воздушной разведки расчеты комплексов беспилотников вскрыли замаскированные позиции врага и передали информацию на командный пункт артиллерии. После получения координат целей от операторов БПЛА расчеты РСЗО «Град» нанесли удар по выявленным позициям противника.

После нанесения удара расчеты РСЗО всегда на максимальной скорости покидают огневую позицию. Перезаряжание «Града» расчеты производят в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.

Ранее Министерство обороны России показало видео боя за опорный пункт между российскими десантниками и украинскими боевиками.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.