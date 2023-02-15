Армия Армия Армия

Расчеты российских «Градов» уничтожили замаскированные украинские позиции в зоне СВО

08:49 15.02.2023
Расчеты беспилотников вскрыли замаскированные позиции врага и передали информацию на командный пункт артиллерии.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Западного военного округа (ЗВО) при выполнении огневых задач по уничтожению объектов и замаскированных позиций украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции.

Артиллеристы ЗВО продолжают выполнять огневые задачи по поражению украинских артбатарей, разрушению замаскированных оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника, используя тактику частых смен огневых позиций.

В ходе проведения воздушной разведки расчеты комплексов беспилотников вскрыли замаскированные позиции врага и передали информацию на командный пункт артиллерии. После получения координат целей от операторов БПЛА расчеты РСЗО «Град» нанесли удар по выявленным позициям противника.

После нанесения удара расчеты РСЗО всегда на максимальной скорости покидают огневую позицию. Перезаряжание «Града» расчеты производят в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.

Ранее Министерство обороны России показало видео боя за опорный пункт между российскими десантниками и украинскими боевиками.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:14 В стране и мире
Украинские боевики выпустили по Макеевке ракету HARM
09:06 В стране и мире
Спасатели извлекли 77-летнюю женщину из-под руин спустя 212 часов после землетрясения в Турции
08:59 В стране и мире
В Германии назвали «кульминацией бессилия Европы» отказ расследовать диверсию на «Северных потоках»
05:27 Армия
Видео
Российские танкисты захватили вражеский танк и вывезли его с поля боя
01:13 В стране и мире
В Коломне удалось ликвидировать открытое горение на территории завода
Популярное
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
Упавший возле койки Саакашвили попал на камеры наблюдения в палате
Актер Ефремов попросил прекратить производство по ходатайству о замене наказания на принудительные работы
Посольство США призвало американцев покинуть Россию
Трещину в земле шириной более 200 метров в турецком Хатае сняли с коптера
Видео
Путин: на хамство нужно отвечать принципом «с волками жить - по-волчьи выть»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.