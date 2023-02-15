Армия Армия Армия

В Минобороны России сообщили о продолжении наступательных действий на Донецком направлении

14:40 15.02.2023
На Донецком направлении за сутки было уничтожено до 190 украинских боевиков, бронетранспортер, две БМП, три автомобиля, гаубица «Мста-Б» и артсистема М777 американского производства.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В Минобороны России рассказали о продолжении наступательных действий на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«На Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три автомобиля, гаубица "Мста-Б" и артиллерийская система М777 производства США», - заявил Конашенков. 

Кроме этого, он подвел суточный итог работы армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии ВС РФ в зоне специальной военной операции. Огневое поражение было нанесено 87 артиллерийским подразделениям украинских боевиков, а также другим войскам противника в 112 районах. 

Российские зенитчики сбили за сутки восемь украинских реактивных снарядов РСЗО HIMARS и уничтожили 11 вражеских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Софиевка, Поповка, Голиково, Новокраснянка, Кременная, Житловка, Червонопоповка в ЛНР. 

Игорь Конашенков озвучил актуальные данные по потерям украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 385 самолетов, 208 вертолетов, 3 132 беспилотников, 404 ЗРК, 7 875 танков и других боевых бронированных машин, 1 020 боевых машин РСЗО, 4 101 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8 388 единиц специальной военной автотехники. 

Также официальный представитель российского оборонного ведомства отметил уничтожение восьми украинских диверсионно-разведывательных групп на территории Харьковской области и в ЛНР. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:40 Армия
Видео
В Минобороны России сообщили о продолжении наступательных действий на Донецком направлении
13:52 В стране и мире
Видео
Задержание диверсанта СБУ силовиками показали на видео
13:46 В стране и мире
Лавров: РФ готовит спецзаседание Совбеза ООН для расследования взрывов на «Севпотоках»
12:49 В стране и мире
В Кремле заявили, что РФ обращает внимание мирового сообщества на нарушения Киевом международных норм
11:19 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что МЧС РФ с начала СВО действовало мужественно и решительно
Популярное
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
В Роскосмосе показали спутниковые снимки разрушенной Турции
Актер Ефремов попросил прекратить производство по ходатайству о замене наказания на принудительные работы
Посольство США призвало американцев покинуть Россию
Упавший возле койки Саакашвили попал на камеры наблюдения в палате
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.