В Минобороны России сообщили о продолжении наступательных действий на Донецком направлении

На Донецком направлении за сутки было уничтожено до 190 украинских боевиков, бронетранспортер, две БМП, три автомобиля, гаубица «Мста-Б» и артсистема М777 американского производства.

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В Минобороны России рассказали о продолжении наступательных действий на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три автомобиля, гаубица "Мста-Б" и артиллерийская система М777 производства США», - заявил Конашенков.

Кроме этого, он подвел суточный итог работы армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии ВС РФ в зоне специальной военной операции. Огневое поражение было нанесено 87 артиллерийским подразделениям украинских боевиков, а также другим войскам противника в 112 районах.

Российские зенитчики сбили за сутки восемь украинских реактивных снарядов РСЗО HIMARS и уничтожили 11 вражеских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Софиевка, Поповка, Голиково, Новокраснянка, Кременная, Житловка, Червонопоповка в ЛНР.

Игорь Конашенков озвучил актуальные данные по потерям украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 385 самолетов, 208 вертолетов, 3 132 беспилотников, 404 ЗРК, 7 875 танков и других боевых бронированных машин, 1 020 боевых машин РСЗО, 4 101 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8 388 единиц специальной военной автотехники.

Также официальный представитель российского оборонного ведомства отметил уничтожение восьми украинских диверсионно-разведывательных групп на территории Харьковской области и в ЛНР.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов