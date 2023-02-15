Лавров: РФ готовит спецзаседание Совбеза ООН для расследования взрывов на «Севпотоках»

В ООН сообщили, что не располагают ресурсами и полномочиями для проведения расследований такого уровня. Однако РФ с этим не согласилась.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о подготовке Россией специального заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения вопроса о необходимости международного расследования диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2».

«Мы обратились в ООН, поставили там этот вопрос. Готовим специальное заседание Совета Безопасности. Будем требовать найти какую-то форму расследования», - сообщил Лавров во время выступления в Госдуме.

Глава МИД РФ также добавил, что Генсек ООН ранее сказал об отсутствии полномочий и мандата для осуществления таких расследований, с чем, при всем уважении, Россия не согласна.

Ранее в ФРГ назвали «кульминацией бессилия Европы» отказ расследовать теракты на «Северных потоках», которые произошли в сентябре прошлого года. При этом американский журналист Сеймур Херш, который провел собственное расследование, выяснил, что ответственность за произошедшее лежит на плечах Соединенных Штатов. Именно они в июне подложили взрывчатку под нити газопроводов, когда проводили учения НАТО. Спустя три месяца ее активировала Норвегия. Россия потребовала США прокомментировать эту информацию.